Irak'ın kuzeyine hava harekatı

05.09.2019 12:42

Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e gerçekleştirilen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA