Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

02.09.2019 09:02
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Bölgede tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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