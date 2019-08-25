Irak'ın kuzeyine hava harekatı

25.08.2019 09:08

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında, Haftanin bölgesine hava harekatları gerçekleştirildi.

Silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu operasyonda, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA