Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

20.08.2019 12:58
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.
Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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