Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA