Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

4.08.2019 10:47
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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