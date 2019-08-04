Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika Güncel Haberleri