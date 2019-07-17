Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.
Bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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