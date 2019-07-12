Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA