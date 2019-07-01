Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatla, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA