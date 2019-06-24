Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları yapıldı.

Harekatlarda PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu.

Kaynak: AA