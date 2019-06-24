Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada" Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: İHA
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