Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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