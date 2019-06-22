Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA