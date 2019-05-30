Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekatı kapsamında Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında koordineli olarak Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA