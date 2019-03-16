Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiğini bildirdi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et