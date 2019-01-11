Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, "Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, "Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir." açıklaması yapıldı.
Kaynak: Dunya.com