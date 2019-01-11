Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, "Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir." açıklaması yapıldı.