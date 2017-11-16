Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde bulunan bölücü terör örgütü PKK kamplarına düzenlenen hava ava harekatında, örgüt tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, sığınak, silah mevzi ve silah, mühimmat depoları imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildi.



Bugün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildi.



Hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, sığınak, silah mevzi ve silah, mühimmat depoları imha edildi.



Operasyona katılan uçaklar, üstlerine emniyetle geri döndü.