Irak'ın Kuzeyine Düzenlenen Hava Harekatında 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olan 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün Irak kuzeyi Gara bölgesine hava harekatının düzenlendiği, terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 13 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. - Ankara