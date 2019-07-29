Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan...
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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