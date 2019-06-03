Son dakika! Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörits öldürüldü

Son dakika! Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörits öldürüldü

Son dakika! Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap bölgesine yönelik hava harekatı yapıldı.

Harekat kapsamında, en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: AA
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