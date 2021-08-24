Irak'ın kuzeyindeki, teröristler tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde, teröristler tarafından kullanılan hedeflere, MİT ile koordineli olarak 20'den fazla uçağın katılımı ile hava harekatı düzenlendi ve 28 hedef imha edildi.