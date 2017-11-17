Irak'ın Kuzeyindeki Terör Operasyonu

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Sefa Kabakkaya, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Kabakkaya (25) için Altınordu ilçesi Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.



Anne Nurcan ile baba Birol Kabakkaya, şehidin tabutuna sarılarak göz yaşı döktü. Şehit ablası Ebru Biçer ise kardeşinin askeri beresini öptü, tören boyunca elinden bırakmadı.



İl Müftüsü Mürsel Öztürk, cuma namazının ardından şehidin cenaze namazını kıldırdı, daha sonra Kabakkaya için dua edildi.



Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda cenaze nakil aracına konuldu.



Sefa Kabakkaya'nın cenazesi, Eskipazar mevkisinde bulunan Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.



Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.