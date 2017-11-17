Irak'ın Kuzeyindeki Terör Operasyonu
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hatay Havalimanı'ndan karayoluyla Payas'a getirilen Bilal Türkmen'in (25) naaşı, ilk olarak ilçeye bağlı Karbeyaz Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.
Burada şehidin annesi Elif, babası Mustafa Türkmen ve kardeşleri tabuta sarılarak ağladı.
Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda Payas Şehitlik Camisi'ne getirildi.
Buradaki törene, Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu ve Mehmet Öntürk, CHP Hatay Milletvekilleri Mevlüt Dudu, Serkan Topal ve Birol Ertem, MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kaymakamlar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Türkmen'in cenazesi Payas Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 2 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.