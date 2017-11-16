Irak'ın Kuzeyindeki Terör Operasyonu

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Sefa Kabakkaya'nın (25) acı haberi, Ordu'daki ailesine ulaştı.



Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ve diğer ilgililer, şehidin Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'ndeki evine geldi.



Yetkililer, baba Birol ve anne Nurcan Kabakkaya'ya tek oğullarının şehadet haberini verdi. Acı haber üzerine fenalaşan aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti.



Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı.



Kabakkaya'nın naaşının, yarın Altınordu ilçesinde düzenlenecek törenin ardından Gölköy ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.