Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

 


- Ankara

Kaynak: DHA
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