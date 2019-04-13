Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

- Ankara

Kaynak: DHA