Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri Hava Harekâtı ile Yerle Bir Edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmektedir.

Bu kapsamda; 200 kilometre derinlikteki Irak'ın kuzeyi Asos bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere, Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli olarak 24 Ağustos 2021'de hava harekatı düzenlenmiştir.

20'den fazla uçağın katıldığı hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edilmiştir.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre