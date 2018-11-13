Irak'ın Kuzeyine Düzenlenen Hava Harekatında 57 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Irak kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları sonucunda silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

4 GÜNDE 57 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiş; böylece son 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57 olmuştur" denildi.