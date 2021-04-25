Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör hedefleri vuruluyor
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör hedefleri vuruluyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerinin vurulduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerinin vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların planlandığı gibi devam ettiği belirtilerek, "Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetleri'miz de terör hedeflerini yerle bir etti." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör hedefleri vuruluyor
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör hedefleri vuruluyor
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör hedefleri vuruluyor
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör hedefleri vuruluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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