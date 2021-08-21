Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li...
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı