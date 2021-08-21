Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li...
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava...
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava...
Son Dakika | TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika | TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Armağan Çağlayan
Spor Arda Turan Lionel Messi Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 18:55:47. #1.16#

title