Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Hakkari'de tören düzenlendi
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Hakkari'de tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Hakkari'de tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için Hakkari'de tören düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için Hakkari'de tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Özcücük ve Güçlüer'in naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Özcücük ve Güçlüer'in tabutları, helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Özcücük'ün cenazesi memleketi Gaziantep'e, Güçlüer'in naaşı da Aksaray'a uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Yusuf Ersalı, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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