Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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