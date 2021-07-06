Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan