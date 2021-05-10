Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman pilotlarımızdan tam isabet! Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina'daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan