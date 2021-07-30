Irak'ın Kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap Bölgelerinde Bulunan Terör Hedefleri Yerle Bir Edildi
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Irak'ın Kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap Bölgelerinde Bulunan Terör Hedefleri Yerle Bir Edildi

Irak'ın Kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap Bölgelerinde Bulunan Terör Hedefleri Yerle Bir Edildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı olarak yürüttüğü terörle mücadele harekatı büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı olarak yürüttüğü terörle mücadele harekatı büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021'de hava harekatı düzenlenmiştir.

Harekat kapsamında teröristlere ait barınak, sığınak, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef hava harekatı ile tahrip edilmiştir. 30'a yakın uçağın katıldığı harekatta hedefler tam isabetle vurulmuş; terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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Irak'ın Kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap Bölgelerinde Bulunan Terör Hedefleri Yerle Bir Edildi - Haberler
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