Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

02.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:30
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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