Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15...

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15...

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15...

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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