Kuzey Irak'a hava operasyonu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'a hava operasyonu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

4.08.2019 10:33
Kuzey Irak'a hava operasyonu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: AA
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