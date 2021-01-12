Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici