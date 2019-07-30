TSK'dan Avaşin'e hava harekatı: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

YURT İÇİN SIZMAYA ÇALIŞAN TERÖRİSTLERE DARBE

Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinden, saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan iki PKK'lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA