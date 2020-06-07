Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
-MSB tarafından paylaşılan videoda hava harekatının yürütüldüğüne dair görüntüler MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
07.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:31
-MSB tarafından paylaşılan videoda hava harekatının yürütüldüğüne dair görüntüler MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: AA