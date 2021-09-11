Son dakika 3. sayfa: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Pkk'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu". - ANKARA

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