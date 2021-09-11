Son dakika 3. sayfa: MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Pkk'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu". - ANKARA

Son dakika 3. sayfa: MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Son dakika 3. sayfa: MSB:
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Haber: Son dakika 3. sayfa: MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. - Haberler
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