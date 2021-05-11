Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonunda terör örgütü PKK'ya darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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