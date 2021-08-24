Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde, teröristler tarafından kullanılan hedeflere, MİT ile koordineli olarak 20'den fazla uçağın katılımı ile hava...
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Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde, teröristler tarafından kullanılan hedeflere, MİT ile koordineli olarak 20'den fazla uçağın katılımı ile hava...

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde, teröristler tarafından kullanılan hedeflere, MİT ile koordineli olarak 20'den fazla uçağın katılımı ile hava...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde, teröristler tarafından kullanılan hedeflere, MİT ile koordineli olarak 20'den fazla uçağın katılımı ile hava harekatı düzenlendi ve 28 hedef imha edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde, teröristler tarafından kullanılan hedeflere, MİT ile koordineli olarak 20'den fazla uçağın katılımı ile hava harekatı düzenlendi ve 28 hedef imha edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde, teröristler tarafından kullanılan hedeflere, MİT ile koordineli olarak 20'den fazla uçağın katılımı ile hava... - Haberler
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