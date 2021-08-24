Milli Savunma Bakanı Akar, Asos bölgesine düzenlenen hava harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti
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Milli Savunma Bakanı Akar, Asos bölgesine düzenlenen hava harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti

Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatı ile 28 terör hedefi yerle bir edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatı ile 28 terör hedefi yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabahın erken saatlerinde gerçekleşen operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Asos bölgesine düzenlenen hava harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti
Milli Savunma Bakanı Akar, Asos bölgesine düzenlenen hava harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti
Milli Savunma Bakanı Akar, Asos bölgesine düzenlenen hava harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti
Milli Savunma Bakanı Akar, Asos bölgesine düzenlenen hava harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti
Milli Savunma Bakanı Akar, Asos bölgesine düzenlenen hava harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti
Milli Savunma Bakanı Akar, Asos bölgesine düzenlenen hava harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti
Milli Savunma Bakanı Akar, Asos bölgesine düzenlenen hava harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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Milli Savunma Bakanı Akar, Asos bölgesine düzenlenen hava harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti - Haberler
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