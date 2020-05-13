Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
13.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:06
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, terör örgütü PKK'ya ait bir mağaraya gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA