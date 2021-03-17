Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

17.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:18
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait 5 adet el bombası, 7 adet RPG-7 mühimmatı ile 2 bin 500 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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