Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er İnce'nin ailesine acı haber verildi
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Kırıkhan, Irak, Güncel, Haber

Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er İnce'nin ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı bölücü teröristlerce havanla yapılan taciz atışında şehit düşen sözleşmeli er Ahmet İnce'nin, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

25.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:58
Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er İnce'nin ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı bölücü teröristlerce havanla yapılan taciz atışında şehit düşen sözleşmeli er Ahmet İnce'nin, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

İnce'nin Özyörük Mahallesi'ndeki babaevine giden Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve askeri yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrağı asıldı.

Yarın düzenlenecek törenin ardından şehidin cenazesi toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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