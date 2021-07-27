ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÇELEBİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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IRAK'ın kuzeyinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27), memleketi Kırıkkale'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

IRAK'ın kuzeyinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27), memleketi Kırıkkale'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta Pençe Harekatı bölgesinde yol emniyetine çıkan askerlere açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu. Çelebi'nin cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Şehit için Merkez Nur Camii'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale AK Parti Milletvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, CHP Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin annesi Hatun ve babası Vehbi Çelebi, törende taziyeleri kabul ederken ağladı. 11 aylık evli olan şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Balışeyh ilçesine bağlı Kırlangıç köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı