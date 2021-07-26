Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine şehadet haberi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine şehadet haberi verildi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Hakurk bölgesinde bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Çelebi'nin şehadet haberi, Balışeyh Kaymakam Vekili İbrahim Gökçe ve askeri yetkililerce aileye verildi.

Şehit Çelebi'nin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin 11 ay önce Ayşenur Çelebi ile evlendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB, Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
MSB, Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Kuzey Irak'tan acı haber! Uzman Çavuş Halil Çelebi, terör saldırısında şehit düştü
Kuzey Irak'tan acı haber! Uzman Çavuş Halil Çelebi, terör saldırısında şehit düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Destici Mustafa Sarıgül
Magazin Gülşen Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Muslera Aytaç Kara Burak Elmas Serdar Aziz Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine şehadet haberi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 23:57:27. #1.14#

title