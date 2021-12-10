Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlanıyor - Haberler
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Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlanıyor Irak'ın kuzeyinde yapılan Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit olan askerler Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

HAKKARİ (İHA) - Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlanıyor

HAKKARİ - Irak'ın kuzeyinde yapılan Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit olan askerler Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlanıyor

Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlanıyor

Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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