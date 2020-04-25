Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören
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Şırnak, Irak, Güncel, Haber

Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören

Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Ahmet İnce için Şırnak'ta tören yapıldı.

25.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:36
Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören

Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Ahmet İnce için Şırnak'ta tören yapıldı.

23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törende, Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerce havanla yapılan taciz atışında şehit düşen er İnce'nin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehit İnce'nin naaşı helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı.

Şehidin cenazesi, hava yolu ile memleketi Hatay'a uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleşen törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Kaynak: AA

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